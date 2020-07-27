Татьяна Плачкова: власти Одесчины и АМПУ путаются в сроках и возможностях влияния на владельца Delfi

Политик отметила, что танкер де-юре является госсобственностью.

Губернатор Одесской области Максим Куцый и глава АМПУ Александр Голодницкий путаются в сроках и возможностях влияния на владельца танкера Delfi.

Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Татьяна Плачкова.

«Во время сегодняшнего брифинга на тему ликвидации Delfi губернатор и глава АМПУ на пару запутались в сроках и возможностях влиять на судовладельца. А ведь по закону (статья 125 КТМ) всё просто: не поднял в срок – имущество переходит в собственность государства», – рассказала парламентарий.

Политик отметила, что танкер де-юре является госсобственностью.

«Теперь вопрос к знатокам: на основании чего подрядчик пытался «дёргать» танкер, который де-юре является госсобственностью?» – задала Плачкова риторический вопрос.

Народный депутат рассказала, что ей приходят предложения заняться ликвидацией Delfi за меньшие деньги.

«Почитайте все мои обращения и обратите внимание на мой брифинг в декабре по поводу чрезвычайной ситуации. И, друзья, мне в Facebook приходит много разных вариантов от компаний и экспертов, готовых заняться этим вопросом за меньшие деньги – поучаствуйте в тендере и сообщайте мне о результатах», – резюмировала Татьяна Плачкова.

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