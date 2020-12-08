Анализируя исторические параллели между правлением Сталина и нынешнего хозяина Кремля, эксперт указал на существенную разницу в их политическом окружении.

Президент РФ Владимир Путин более лоялен к своему политическому окружению, поэтому вряд ли повторит судьбу советского диктатора Иосифа Сталина, которому его соратники "не помешали умереть".

Такое мнение высказал на Апостроф TV российский историк, известный общественный деятель и политик Андрей Зубов. Анализируя исторические параллели между правлением Сталина и нынешнего хозяина Кремля, он указал на существенную разницу в их политическом окружении.

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В частности, Зубов напомнил, что Сталин собирался вновь провести большую чистку - снять и Берию, и Хрущева, и Маленкова, наметив других людей к руководству в партии. То есть то, что он делал в 1934 и 1937 годах, он решил сделать снова.

"Эти люди знали, что это такое. Они знали, что они не просто будут отправлены на пенсию, но, скорее всего, они будут болезненно убиты со своими детьми и родственниками. И тогда они решились убрать Сталина", - рассказал историк.

По его словам, такой альтернативы в нынешней России сейчас нет.

"Чем отличается Путин от Сталина: он трепетно относится к своим личным друзьям и окружению. Тем, кто лоялен к нему, он всегда обеспечит доход за счет народа. Он обложит народ новыми налогами, но его близкое окружение будет получать. То есть его узкий круг им доволен и не боится его, в отличие от узкого круга Сталина", - утверждает Андрей Зубов.

Он также подчеркнул, что убийство или смерть Сталина заставили многому научиться руководителей постсоветского пространства, в частности потому, что со своим ближайшим окружением шутить не надо, с ним нужно заигрывать.

"Так и поступает Путин. Поэтому ожидать, что его ближайший круг его сбросит, нет никаких оснований", - отметил историк.

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Автор: Андрей Василюк