Суд подтвердил незаконность решения о заочном аресте Бахматюка - СМИ

Решение суда о незаконности объявления заочного ареста Константина Жеваго, который не находится в международном розыске, подтверждает незаконность объявления в розыск Олега Бахматюка при аналогичных обстоятельствах.

Об этом сообщают "Українські новини".

Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей Константина Жеваго, которое принял Печерский райсуд Киева в начале декабря 2019 года, из-за того, что подсудимый не находился в международном розыске. "Решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не состоял и не находится в международном розыске, не прятался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу", - говорится в сообщении пресс- службы Жеваго.

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"При аналогичных обстоятельствах Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бизнесмена Олега Бахматюка, который также не находится в международном розыске. Решение апелляционного суда по делу Жеваго также подтверждает и незаконность решения ВАКС от 28 мая этого года против Олега Бахматюка, о чем заявляли его адвокаты, ссылаясь на нормы действующего законодательства", - пишут СМИ.

Более того, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) вынесла решение об отмене заочного ареста экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. В мотивационной части решения сказано, что во время вручения Богатыревой сообщения о подозрении столичная прокуратура грубо нарушила Уголовно-процессуальный кодекс.

"Напомним, что именно такое нарушение было совершено и во время незаконного вручения подозрения Бахматюку о чем говорили адвокаты Бахматюка. Таким образом ВАКС в течение одной недели в идентичных делах вынес два прямо противоположных решения, что не может не вызывать подозрения относительно политической мотивированности", - добавили журналисты.

Напомним, что ранее в делах против экс-чиновников времен Януковича Клюева и Клименко суд также запретил их заочный арест из-за того, что они не находятся в международном розыске. Единственное решение о заочном аресте, принятое при аналогичных обстоятельствах, касается Олега Бахматюка. Его адвокаты заявили о политической зангажированности такого решения, принятого под давлением директора НАБУ Артема Сытника, который имеет конфликт интересов в этом деле.

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