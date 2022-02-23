Народный избранник уже объяснил журналистам ситуацию, почему не проголосовал "за" санкции".

Во время прямого эфира канала Рада была слышна матерная речь одного из нардепов-"слуг". Это — Дмитрий Любота.

Народный избранник от "Слуги народа" подошел к вице-спикеру Александру Корниенко и начал говорить, что его голос не засчитался во время голосования по санкциям против российских депутатов.

Любота с матами обратился к вице-спикеру и говорит, что у него не сработала кнопка при голосовании за санкции против РФ. Из-за этого к нему звонят журналисты "Суспильного" и требуют объяснить такое решение.

Приводим диалог полностью:

- Ну, п**дец. Мне звонят из "Суспильного", говорят, чего не голосовал, что за х**ня?

- А чего ты не голосовал?

- Ну, по санкциям! У меня не засчитался...

После этого Корниенко отключил микрофон, а нардеп вскоре ушел на свое депутатское место.

Любота заявил "Суспильному", что не проголосовал за экономические санкции против Российской Федерации по техническим причинам - не сработала кнопка.

"Не сработала кнопка, написал заявление на председателя Верховной Рады. Я голосовал "за", — сказал нардеп.

Напомним, за антироссийские санкции во время заседания Верховной Рады среди "Слуг народа" не голосовали:

Анатолий Гунько

Алексей Ковалев

Дмитрий Любота

Ольга Савченко

Александр Трухин

Павел Халимон

Напомним, 23 февраля Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы и Совбеза РФ. В списке – 351 человек, в том числе Александр Бородай, Николай Валуев, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, шахматист Анатолий Карпов и фигуристка Ирина Роднина.