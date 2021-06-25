Добкину не понравились вопросы от "слуги народа" Галины Янченко.

Скандальный экс-нардеп и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, который недавно поддержал сборную России по футболу в матче с Бельгией, отказался комментировать вопрос оккупации Крыма и агрессии РФ.

В эфире канала "Украина 24" у него состоялся диалог с нардепом от "Слуги народа" Галиной Янченко, которая задала ему два вопроса - "чей Крым" и является ли Россия страной-агрессором.

"У меня есть ответ на любой из этих заданных вопросов. Но мне кажется, что Вы даже еще хуже, чем я представлял. Потому что уже на седьмом году того, что произошло в нашей стране, продолжать задавать этот вопрос - это значит или остановиться в развитии на семь лет и не понимать, что этот вопрос уже не актуален. Либо опускаться до уровня "уличных патриотов", которые ходят со своими "колотушками", зеленкой, мукой и пристают ко всем людям с аналогичным вопросом", - заявил Добкин.

"Я думаю, что если Вы не знаете, чей Крым, агрессор Россия или нет, и у меня это спрашиваете, что Вы делаете в Верховной Раде? Вы же там якобы народный депутат Украины, а не знаете таких банальных вещей", - добавил он.

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После этого Добкин посоветовал Янченко "читать книги и слушать умных людей".

"Для меня, как гражданина Украины, вопрос "чей Крым" - не стоит. Он тот, чей был до 2014 года. Я, кстати, после 2014 года, в Крыму ни разу не был. Что касается России - агрессор она или нет - я на этот вопрос уже отвечал раза три или четыре. Чтобы не быть человеком, который идет у вас на поводу, я вас отошлю к своим старым интервью... И вы услышите, как я эту тему озвучивал и что говорил", - заявил он.

Ранее Добкин заставил нардепа Юлию Клименко раздеться в прямом эфире из-за цвета ее наряда.

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Автор: Юрий Годован