Грузия считает, что есть силы, которые хотят навредить отношениям Тбилиси и Киева.

Украинскую турфирму "Кулуар поход" обвинили в организации туристических походов в Абхазию – регион, неподконтрольный грузинскому правительству. Посольство Грузии в Украине крайне недовольно такими походами.

Дружественные отношения между Украиной и Грузией сейчас находятся на высоком уровне, однако есть силы, которые хотят им навредить, говорится в ответе диппредставительства на запрос, направленный "Радіо Свобода".

"...Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", – отмечается в документе.

В связи с такими походами грузинская сторона уже обратилась в украинское Министерство иностранных дел.

Читайте такжеВ Абхазии задержали бывшего главаря боевиков "ДНР" с российским паспортом"...мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры в оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", – подчеркнули в посольстве.

В МИД Украины сообщали, что по состоянию на 11 августа власти Грузии не обращались к Украинской ситуацией в связи с тем, что украинская компания организовывала походы в Абхазию.

Напомним, 10 августа участник боевых действий, путешественник и блогер Валерий Маркус сообщил, что "Кулуар поход" организовывает походы в Абхазию и горные туры в Российскую Федерацию.

В сети опубликовали скриншот с сайта "Кулуар поход", который подтверждает эту информацию.

Позже в "Кулуар поход" утверждали, что только консультируют туристов относительно походов в Абхазию, а походы не организовывают. По данным компании, у них на сайте была "неправильно подана информация".

Напомним, в 1992 году Абхазия решила отделиться от Грузии. Из-за этого начались боевые действия.

В 2008-м между Грузией и Россией пять дней шла война. После противостояния Москва признала Абхазию "независимой". Большинство стран, в частности и Украина, не признают независимость Абхазии. Грузинская сторона считает, что Абхазию оккупировала РФ.

Автор: Екатерина Присяжнюк