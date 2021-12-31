Девочку зовут Элис-Мария.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые публично признал, что у него есть маленькая дочка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото с девочкой и ее мамой.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда на экране телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" появится самая маленькая участница вместе со своей мамой – Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и младшая дочь", – написал Саакашвили.

Как пишет BBC, мама девочки – известная грузинская певица Софо Нижарадзе. Именно она на фото рядом с девочкой. В 2014 году Саакашвили якобы купил ей квартиру в Нью-Йорке стоимостью 2 миллиона долларов.

Читайте также"Состояние неизвестно": Ясько заявила, что Саакашвили силой перевезли из больницы в тюрьмуНапомним, на данный момент Саакашвили находится с грузинской тюрьме в Рустави. Его задержали 1 октября. Практически сразу после задержания он объявил голодовку.

Стоит отметить, что это не первое откровение из личной жизни Саакашвили за время его пребывания в тюрьме. Ранее экс-президент Грузии объявил об отношениях с народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

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