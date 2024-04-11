Платежи Парижа Москве за газ превысили 600 миллионов евро только за начало 2024 года.

В Европе нарастает недовольство из-за того, что Франция наращивает объемы платежей России за газ, в то время, как президент Эммануэль Макрон громко заявляет о своей поддержке Украины, пишет Politico.

Согласно данным, проанализированным исследовательским центром в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в первые три месяца 2024 года поставки сжиженного природного газа из России во Францию увеличились больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.

Всего с начала года Париж заплатил Кремлю за поставки газа более 600 миллионов евро, что вызвало призывы ЕС к Франции ограничить свои растущие закупки.

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"Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой стороны, платит им большие деньги" - сказал дипломат одной из стран ЕС.

Politico уточняет, что растущая торговля газом Парижа с Россией происходит на фоне стремления Макрона занять более жесткую позицию в поддержке Киева.

Франция настаивает на том, что ее покупки газа необходимы для поддержания поставок в дома по всей Европе и что она связана долгосрочным соглашением с Россией, из которого юридически сложно выйти. Но критики заявили, что Париж мог бы сделать больше для сокращения закупок, утверждая, что его бездействие отчасти связано с сопротивлением со стороны французского энергетического гиганта TotalEnergies.

По мнению журналистов, растущий импорт газа демонстрирует слабые усилия ЕС по искоренению доходов России от ископаемого топлива, которые составляют почти половину бюджета Кремля. Это связано с тем, что Москва находит все более изобретательные способы обхода существующих санкций ЕС.

Газ в Европе - детали

Ранее УНИАН сообщал, что цены на газ в Европе начали подниматься. Стоимость топлива растет из-за совокупности факторов, включая ограничения на поставки из завода по производству сжиженного природного газа в США, а также из-за атак беспилотников Украины по территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Финляндия хочет запретить импорт российского сжиженного газа. Страна планирует ввести запрет начиная с 2025 года. Латвия и Литва уже ввели национальные запреты на импорт газа из России, в то время как Финляндия решила дождаться вступления в силу реформы газового рынка.

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