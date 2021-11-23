Он отмечает, что принимал участие "во всех выборах" и "нарушать эту традицию" не будет.

Экс-председатель Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков намекнул, что пойдет на президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

Отвечая на вопрос о президентских рейтингах и о том, будет ли он выдвигаться на предстоящих президентских выборах, Разумков сказал:

"Я во всех выборах участвовал. Не буду нарушать эту традицию".

Читайте такжеРазумков рассказал, чем занимается после отставки с должности спикера ВРКак сообщал УНИАН, 7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с поста председателя парламента.

5 ноября стало известно, что Разумков создает в парламенте межфракционное депутатское объединение "Разумная политика".

8 ноября Разумков в Facebook опубликовал список из 25 нардепов, 24 из которых вошли в МФДО, большинство из них - депутаты фракции "Слуга народа".

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Автор: Таня Поляковская