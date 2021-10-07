Как отметил бывший председатель парламента, если послушать депутатов от партии "Слуга народа", то он виноват во всех проблемах в стране.

Бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков считает, что его бы "уже закрывали", а не увольняли, если бы он брал деньги "в конвертах".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко относительно того, действительно ли депутатам от "Слуги народа" доплачивают "в конвертах".

Разумков подчеркнул, что за более чем два года на посту спикера не брал никаких денег "ни от олигархов, ни от кого-то другого".

При этом, улыбаясь, он отметил:

"Если бы брал, то меня сейчас не снимали (речь идет об увольнении с должности председателя ВР – УНИАН), а уже закрывали".

Экс-спикер подчеркнул, что деньги ему никто не приносил.

Отвечая на вопросы депутатов по поводу того, что коллеги по партии "Слуга народа" обвинили его во многих проблемах и имеют к нему ряд претензий, Разумков пошутил:

"Когда я слушал коллег, то у меня возникал вопрос: "Крепость тоже я развалил?" - как отмечалось в советском фильме".

При этом бывший председатель Рады, очевидно, имел в виду цитату героя фильма "Кавказская пленница", которая в оригинале звучит как "Часовню тоже я развалил?"

Читайте такжеТищенко опроверг задержку самолета в Ужгород цитатой из советского фильма и ошибся в ней два разаТакже, по словам Разумкова, хорошо, что не было принято положение относительно императивного мандата, потому что тогда бы дискуссий в сессионном зале во время обсуждения вопроса об отставке было бы намного меньше.

Отставка Дмитрия Разумкова: что известно

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Однако впоследствии в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение о подписных листах относительно отставки Разумкова - личная инициатива лишь главы фракции Давида Арахамии. По поводу этого спикер впоследствии потроллил "слуг".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВР и планируют начать соответствующую процедуру.

4 октября председатель Верховной Рады сообщил о запуске процедуры отзыва спикера с должности. 5 октября депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

7 октября народные депутаты отправили Дмитрия Разумкова в отставку с должности председателя Верховной Рады. "За" соответствующее решение проголосовали 284 нардепа.

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Автор: Надя Пришляк