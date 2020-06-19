Разумков - депутатам в Раде: вы кнопки перепутали? (видео)
В Верховной Раде перед началом пленарного заседания 19 июня зарегистрировались 211 народных депутатов. Для принятия решений необходимо 226 голосов.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" и публикует видео из парламента.
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"В зале зарегистрировано 211 народных депутатов... Смотрите, народные депутаты, система показывает 246 народных депутатов в зале. Вы кнопки перепутали или как?", - сказал председатель Рады Дмитрий Разумков.
В ответ на просьбу нардепов закрыть заседание спикер отметил, что даже если нет 226 при регистрации, это не влияет на открытие заседания, а влияет на принятие решений.
Как сообщал УНИАН, 19 июня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушает временно исполняющего обязанности министра образования Любомиру Мандзий и министра финансов Сергея Марченко.
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