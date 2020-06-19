Разумков - депутатам в Раде: вы кнопки перепутали? (видео)

В зале зарегистрировались 211 народных депутатов.

В Верховной Раде перед началом пленарного заседания 19 июня зарегистрировались 211 народных депутатов. Для принятия решений необходимо 226 голосов.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" и публикует видео из парламента.

Читайте такжеРада не отпустила Вакарчука из парламента

"В зале зарегистрировано 211 народных депутатов... Смотрите, народные депутаты, система показывает 246 народных депутатов в зале. Вы кнопки перепутали или как?", - сказал председатель Рады Дмитрий Разумков.

В ответ на просьбу нардепов закрыть заседание спикер отметил, что даже если нет 226 при регистрации, это не влияет на открытие заседания, а влияет на принятие решений.

Как сообщал УНИАН, 19 июня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушает временно исполняющего обязанности министра образования Любомиру Мандзий и министра финансов Сергея Марченко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram