Он избран городским головой Покровского, что на Донетчине.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины, "мажоритарщика" Руслана Требушкина.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина" (регистрационный номер 4446) проголосовали 327 народных депутатов.

В частности, постановлением предусмотрено прекратить досрочно полномочия Требушкина, который избран в одномандатном избирательном округе № 50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Как известно, Требушкин избран на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области.

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Автор: Надя Пришляк