Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины, "мажоритарщика" Руслана Требушкина.
Читайте такжеКомитет Рады по вопросам нацбезопасности полным составом идет на самоизоляцию: в аппарате - подозрение на COVID-19
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина" (регистрационный номер 4446) проголосовали 327 народных депутатов.
В частности, постановлением предусмотрено прекратить досрочно полномочия Требушкина, который избран в одномандатном избирательном округе № 50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
Как известно, Требушкин избран на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области.
Вас также могут заинтересовать следующие новости:
- Рада решила, что ее решения будут публиковаться в газете "Голос Украины"
- Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Бессараба
- Рада отложила рассмотрение вопроса об увольнении министра Абрамовского
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram