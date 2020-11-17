По словам заместителя председателя парламента, депутаты будут работать в комитетах, а в случае необходимости собираться на внеочередные заседания.

Верховная Рада решила с 18 по 20 ноября работать не в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за то, чтобы в эти дни депутаты работали в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, проголосовали 282 народных депутата.

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Председательствующая на заседании заместитель председателя ВР Елена Кондратюк отметила, что "в случае немедленной необходимости Верховная Рада будет собираться внеочередно".

Как известно, в соответствии с календарным планом на текущей неделе ВР должна была работать в пленарном режиме, то есть должны были происходить заседания в сессионном зале.

Но поскольку в парламенте заболели почти 30 народных депутатов, в том числе и председатель ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, и 24 работника аппарата парламента, решено, что на этой неделе депутаты будут работать в режиме онлайн на заседаниях комитетов парламента.

Коронавирус в Верховной Раде

11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.

12 ноября Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

В парламентской фракции "Слуга народа" COVID-19 болеют более 20 депутатов.

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Автор: Надя Пришляк