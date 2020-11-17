Верховная Рада решила с 18 по 20 ноября работать не в пленарном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, за то, чтобы в эти дни депутаты работали в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, проголосовали 282 народных депутата.
Читайте такжеРада сегодня рассмотрит отмену карантина выходного дня (онлайн-трансляция)
Председательствующая на заседании заместитель председателя ВР Елена Кондратюк отметила, что "в случае немедленной необходимости Верховная Рада будет собираться внеочередно".
Как известно, в соответствии с календарным планом на текущей неделе ВР должна была работать в пленарном режиме, то есть должны были происходить заседания в сессионном зале.
Но поскольку в парламенте заболели почти 30 народных депутатов, в том числе и председатель ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, и 24 работника аппарата парламента, решено, что на этой неделе депутаты будут работать в режиме онлайн на заседаниях комитетов парламента.
Коронавирус в Верховной Раде
- 11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.
- 12 ноября Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
- В парламентской фракции "Слуга народа" COVID-19 болеют более 20 депутатов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram