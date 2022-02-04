За должность в Министерстве внутренних дел мошенник просил $60 тыс.

Мужчине, который представлялся родственником министра внутренних дел Дениса Монастырского и предлагал должность в ведомстве за $60 тыс., избрана мера пресечения.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 745 тыс. грн.

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Напоминается, что житель АР Крым, переехав в столицу, начал распространять информацию о своих якобы родственных связях с министром внутренних дел и наличии в связи с этим возможности трудоустройства на руководящие должности в МВД.

В дальнейшем, для подтверждения "родственных связей", мужчина предлагал приобрести у него оперативные талоны МВД для автомобилей, которые остались на полуострове после оккупации. То есть, имея такой "документ", автомобиль не подлежит никаким проверкам.

Так, в августе 2021 года фигурант предложил знакомому занять должность руководителя одного из департаментов МВД, за что требовал $60 тыс. Во время неоднократных встреч мужчина указывал на необходимость передачи ему сначала 10 тыс. долл., которые он якобы должен был передать в кадровое подразделение указанного ведомства для начала процедуры трудоустройства.

3 февраля при получении $10 тыс. фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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