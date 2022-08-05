В течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова удовлетворил все иски Министерства юстиции и запретил 16 пророссийских политических партий.

Сейчас 7 пророссийских партий в Украине оспаривают свой запрет в Верховном Суде.

Об этом пишет движение "Честно".

По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии "Социалисты", "Союз левых сил", ОПЗЖ, "Партия Шария" и "Социалистическая партия Украины". Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова (ВААС) подали "Прогрессивная социалистическая партия Украины" Натальи Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна") — политическая сила экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.

Верховный Суд уже начал рассматривать апелляционные жалобы "Союза левых сил" и партии "Социалисты", по этим делам уже состоялись первые заседания.

Верховный Суд допускает на заседание не только журналистов, но и свободных слушателей.

В "Честно" отметили, что в течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова удовлетворил все иски Министерства юстиции и запретил 16 пророссийских политических партий. Решения по запрету партий "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", партии "Русь единая" (Партия политики Путина") и Коммунистической партии Украины уже вступили в законную силу и из-за истечения сроков подачи апелляционной жалобы скорее всего не будут обжаловаться.

"В то же время пока окончательно не выяснена судьба еще 5 партий. С одной стороны в реестре нет соответствующей даты вступления решения в законную силу, а с другой — отсутствует информация о подаче ими апелляционных жалоб", - отмечается в сообщении движения. Речь идет о партиях "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Рабочая партия Украины" и партии "Справедливости и развития".

Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Среди запрещенных партий, в частности, "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Партия справедливости и развития, Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", Прогрессивная социалистическая партия Натальи Витренко.