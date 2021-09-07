Наибольшей поддержкой пользуется "Слуга народа".

Если бы выборы в Верховную Раду проходили уже сейчас, то пятипроцентный барьер для попадания в парламент преодолели бы четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,8% опрошенных (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), за "Европейскую солидарность" – 14,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,4%, "Батькивщину" – 10,6%.

Отмечается, что рейтинг других политических сил значительно ниже: партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партии Евгения Мураева "Наши" – 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%, Радикальную партию Олега Ляшко – 4,2%, партия Шария – 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,4%, условную партию Притулы – 3,2%. Рейтинг других партий едва достигает 3%.

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Ранее сообщалось, что по данным опроса "Рейтинга", среди официальных мероприятий ко Дню Независимости украинцы лучше всего оценили военный парад в Киеве (44% - положительно).

Лишь 20% опрошенных высказались о параде негативно. Еще 23% относятся к мероприятию нейтрально.

Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, выступление президента Украины Владимира Зеленского на параде – 36%, праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 29%.

Автор: Тамара Отовская