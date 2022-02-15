Госдума Российской Федерации поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Здесь стоит напомнить, что похожие проекты уже подавались в Госдуму, но раньше их не поддерживали. Во-первых, потому, что подавались они именно российскими коммунистами, которые находятся в оппозиции к "Единой России" - партии власти. Однако сейчас, хотя основная идея тоже была от коммунистов, аналогичный проект был зарегистрирован и депутатами от ЕР. Причем не какими-то фриками, которых там полно, а довольно "уважаемыми людьми" - один является депутатом четыре созыва, другой – три. То есть это проверенные люди, поэтому через них "реализовывалась" идея (проще простого взять и перекопировать оппозиционный проект). Но, учитывая "поддержку" идеи правящей партией, было понятно, что Госдума ее поддержит.

Само же решение пришло от Путина

Во-вторых, то, что Госдума поддержала этот проект, говорит, что пошла команда, ведь они все делают по команде, – это официально объявить намерения о решении предоставить независимость "ЛНР" и "ДНР". Само же решение пришло от Путина.

У меня есть версия, зачем это было сделано. Возможно, она не точная, но.

Несмотря на то, что пророссийским боевикам на оккупированных частях Донбасса из России постоянно делали какие-то обещания об их "признании", мне кажется, история с обращением Госдумы к Владимиру Путину – является немного неожиданной. Еще несколько месяцев назад об этом совсем не шла речь. Этими образованиями "ЛНР" и "ДНР" Россия хотела давить на Украину. Нас бы третировали по международным направлениям, чтобы мы исполняли "формулу Штайнмайера", признавали главарей ОРДЛО субъектами переговоров, шли на уступки Кремлю... Но осенью Путин начал играть в военную авантюру (и, думаю, имел планы на реальное развертывание военных действий). Но ставки поднимать уже некуда, Байден его дожал, поэтому пришлось дать задний ход.

В России сейчас для внутреннего потребителя формируют два сообщения

Здесь стоит обратить также внимание на последнее заявление Лаврова на встрече с "царем" о том, что наметились какие-то "позитивные вещи в диалоге". Также под эту историю ложится заявление Пристайко по НАТО, сейчас, уверен, будет еще какое-то заявление от Шольца... То есть в России сейчас для внутреннего потребителя формируют два сообщения.

Первое. Касается военного давления на Украину. Мол, мы с Западом до чего-то договорились, никто в НАТО Украину не пустит, поэтому можно отводить. Будет запущена мысль, что Россия добилась того, что хотела.

А чтобы не было вопросов, чего же именно вы добились, запускается второе – о "признании" "ЛДНР". Это тот шаг, который можно продать российскому населению. А дальше можно тянуть с этим "признанием" до бесконечности.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики