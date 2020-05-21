В "Голосе" рассказали, будут ли выдвигать Притулу в мэры Киева

От «Голоса» на выборах мэра столицы кандидат будет точно, заявила председатель партии.

Партия «Голос» ныне, как и остальные политические силы, определяются с вероятным кандидатом на местных выборах, в частности выборах мэра Киева.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель партии Кира Рудик.

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Она отметила, что от «Голоса» на выборах мэра столицы кандидат будет точно.

«Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского головы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева», – рассказала Рудик.

На вопрос, есть ли среди таких кандидатов и известный шоумен Сергей Притула, она ответила: «Будет ли это Сергей Притула? Возможно».

Ранее Притула уже комментировал свое вероятное выдвижение от партии на выборах городского головы Киева.

"Сейчас это абсолютно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные потребности", – сказал он в начале апреля.