Зеленский также отметил, что «у нас очень неплохое правительство».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде не будет таких политиков как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы на посту.

«Если вы имеете в виду людей с огромным опытом таких, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей, с таким опытом вы не увидите (в правительстве)», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеЗеленский рассказал, где должна состояться встреча с ПутинымПрезидент также отметил, что «у нас очень неплохое правительство».

«Они очень неплохо работают», - добавил Зеленский.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко