Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде не будет таких политиков как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы на посту.
«Если вы имеете в виду людей с огромным опытом таких, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей, с таким опытом вы не увидите (в правительстве)», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Читайте такжеЗеленский рассказал, где должна состояться встреча с ПутинымПрезидент также отметил, что «у нас очень неплохое правительство».
«Они очень неплохо работают», - добавил Зеленский.
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