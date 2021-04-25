Он призвал украинцев избегать массовых скоплений на праздники.

Правительство не будет менять на майские праздники модель адаптивного карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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«Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из «красной» зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей», - написал он.

Шмыгаль сообщил, что обсудил вопросы соблюдения карантинных ограничений с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

«Мы ценим и благодарим его членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса», - добавил он.

Глава правительства также призвал украинцев избегать массовых скоплений на праздники.

Как сообщал УНИАН, в Украине до 30 июня действует адаптивная модель карантина, которая была введена с 24 февраля. Адаптивная модель карантина предусматривает четыре уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Светлана Закелова