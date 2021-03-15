Физически такие посольства будут расположены в Украине.

Украина будет создавать посольства за рубежом в новом формате, с резиденциями в Киеве.

Читайте такжеЗеленский хочет "диджитализировать" уголовный процессОб этом говорится в комментарии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о деталях указа президента Украины №99/2021 об утверждении положения о заграничных дипломатических учреждениях, выданного сегодня, 15 марта. Положение определяет статус, задачи и функции зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Нововведения указа президента о заграничных дипломатических учреждениях позволят нам оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономными для налогоплательщиков", - отметил министр.

По словам Кулебы, одним из ключевых нововведений указа является создание нового формата посольств с резиденциями в Украине.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за рубежом с резиденциями в Киеве. То есть посольство физически расположено в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и то, которое физически находится в стране пребывания", - сказал министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского Союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия.

Кроме того, министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом "1+2" (посол и два дипломата), который в настоящее время начинает внедрять Министерство иностранных дел.

"Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1+2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в частности в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена", - отметил Кулеба.

Министр напомнил, что ставит всем руководителям иностранных дипломатических учреждений 5 приоритетных задач: укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать украинцам за рубежом, наращивать "мягкую силу" Украины за рубежом, расширять свободу путешествий для украинцев.

"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан", - заявил министр.

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Автор: Инна Андалицкая