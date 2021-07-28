На яхте "Катина" есть все, чего только можно пожелать: сауна, бассейн тренажерный зал, лифт и два бара.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вместе с его семьей заметили на отдыхе в Хорватии. Политик проводит время на роскошной яхте "Катина", стоимость аренды которой составляет почти 2 миллиона гривень в день.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Карточный офис" сообщает ТСН.

Порошенко и его семья арендовали роскошную трехпалубную яхту "Катина". Здесь есть все, чего только можно пожелать: сауна, бассейн тренажерный зал, лифт и два бара. Команда состоит из пятнадцати матросов.

Политика "застукали" на очень дорогом отдыхе во время того, как он гулял на верхней палубе 60-метрового корабля.

Читайте такжеЗеленский сменил начальника Генштаба ВСУ и командующих Десантно-штурмовых войск и ООСАренда этой яхты в высокий сезон стоит почти 350 тысяч евро в неделю, сообщает ТСН. Соответственно по курсу НБУ - это 11 миллионов гривень за семь дней, или почти 2 миллиона в сутки.

Пресс-служба Порошенко уже прокомментировала ситуацию. Информацию о стоимости, сроках и других подробностях отдыха там назвали фейком. Более того, представители бывшего президента обратились в ОП Зеленского. Они просят прекратить слежку за Порошенко и отчитаться о том, где и сколько отдыхал сам Зеленский за последние два года.

Ранее УНИАН уже сообщал, что секретарь СНБО назвал условие для введения санкций против Порошенко. Под расследование может попасть деятельность политика с Медведчуком.

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Автор: Иван Бойко