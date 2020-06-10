Порошенко подозревают в издании "преступного приказа", решается вопрос о его аресте - Офис генпрокурора

По версии прокуроров, экс-президент в 2018 году склонил главу внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Офис генерального прокурора сообщил бывшему президенту Украины, нардепу Петру Порошенко о подозрении в издании «явно преступного приказа».

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи Президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – Главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Государственном бюро расследований утверждают, что вручили пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко подозрение по делу в отношении бывшего заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, у самого же Порошенко это отрицают.

В декабря 2019 года в ГБР сообщали, что готовят проект подозрения относительно незаконного назначения Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

Справка УНИАН.Сергий Семочко занимал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки с 31 июля 2018 по 12 апреля 2019 года. По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

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