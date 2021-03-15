Временная следственная комиссия Верховной Рады, создание которой инициирует фракция "Слуга народа", будет расследовать возможное сотрудничество представителей власти с государством-агрессором.

Временная следственная комиссия Верховной Рады, создание которой инициирует фракция "Слуга народа", будет проверять, имеет ли предыдущий президент Украины Петр Порошенко отношение к деятельности главы политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что сегодня в парламенте зарегистрирован проект постановления "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовли нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины" (№ 5243).

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Корниенко отметил, что эта ВСК должна расследовать "деятельность всех представителей власти - и предыдущей, и, возможно, нынешней относительно возможных действий и сотрудничества с государством-агрессором".

По его словам, в течение последнего месяца появилось много информации на эту тему и, в частности, благодаря активной работе Совета национальной безопасности и обороны, СБУ.

Корниенко добавил, что стоит исследовать и так называемые "пленки Суркова-Медведчука", чтобы "проверить, имеет ли отношение бывшая власть, бывший президент к деятельности господина Медведчука и господина Суркова".

Корниенко отметил, что также ВСК будет исследовать ситуацию с Харьковскими соглашениями.

Он рассказал, что на сегодняшний день в состав ВСК уже делегировали своих представителей группы "Довира", "За будущее", а также фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Слуга народа".

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В прошлом году фракции "Европейская солидарность" и "Голос" инициировали создание ВСК по расследованию ситуации с якобы срывом спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера", но фракция "СН" не поддерживала эту инициативу, и сейчас предложила создать другую ВСК.

Пленки Медведчука-Суркова: что известно

25 февраля издание Цензор.нет обнародовало аудиозапись разговора двух людей, голосами похожих на экс-помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые обсуждали поставки электроэнергии в захваченный Крым.

Кроме этого, стороны говорят об обмене пленниками на Донбассе. В ходе беседы Медведчук рассказывает Суркову, что именно Порошенко предложил ему заниматься вопросами освобождения пленных.

Сам Медведчук не стал подтверждать факт разговора.

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Автор: Надя Пришляк