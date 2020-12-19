В свою очередь глава области Олег Синегубов рассказал, что 2020 год на самом деле для Полтавщины был годом строительства, дорог и медицины, как и планировалось.

Во время рабочей поездки в Полтавской области и на открытии приемно-диагностического и рентгенологического отделений областной больницы имени Склифосовского министр развития общин и территорий Алексей Чернышев положительно оценил ход президентской программы «Большая стройка» на Полтавщине.

"Я приятно удивлен увиденными объектами медицины, которые в этом году достроены в регионе. Полтавская область выполнила программу "Большая стройка" сполна. Почти все объекты из перечня достроены, осталось завершить лишь 3, – сказал Алексей Чернышов. - Спасибо команде председателя Полтавской облгосадминистрации за эффективную работу и сотрудничество в этом году".

В свою очередь глава области Олег Синегубов рассказал, что 2020 год на самом деле для Полтавщины был годом строительства, дорог и медицины, как и планировалось.

"Были большие планы по реализации Президентской программы "Большая стройка" и подавляющее большинство объектов уже завершены. Как вот, например, приемное отделение областной больницы. На остальных приемных отделениях активно ведутся ремонтные работы, в начале 2021 года они будут построены, – рассказал Олег Синегубов. - 25 из 29 амбулаторий уже тоже достроены, 4 сдадут до конца 2020 года. Школы, детские сады, спортивные сооружения тоже мы так же завершаем до конца декабря".

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов также рассказал, что программа "Большая стройка" будет продолжена в 2021 году и дополнена новым перечнем объектов.

"Сегодня в Полтаве мы видим, что программа себя зарекомендовала и она меняет к лучшему жизнь украинцев. Поэтому в следующем году будем инвестировать в развитие проекты, проекты экономического развития, которые создают добавленную стоимость и новые рабочие места. Это социально-экономические объекты: школы, садики, спортивные площадки, больницы. Полтавщине же советую особое внимание обратить на туристическое направление, реконструкцию и рекламу мест отдыха и жемчужин туризма. Именно этой частью программы "Большая стройка" следует заняться уже через две недели", – резюмировал министр.

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Автор: УНИАН