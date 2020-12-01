Таран убежден, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина четко очерчивает свои амбиции получить План действий относительно членства в НАТО и надеется на всестороннюю политико-военную поддержку относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, об этом Таран заявил сегодня во время брифинга «Оборонные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу».

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«Сообщите, пожалуйста, своим столицам, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку относительно принятия такого решения на следующем Саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года», - сказал он, обращаясь к послам и военным атташе государств-членов НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.

По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. А быстрое получение Плана действий по членству в НАТО - цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины. За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО.

«Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, подвергшиеся агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии окажет существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе», - подчеркнул Таран.

Министр обороны подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности.

План действий по членству в НАТО: когда его получит Украина

8 октября президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украине нужен План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

31 октября 2019 года заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах заявила, что в Альянсе не желают спекулировать относительно временных рамок получения Украиной Плана действий по членству.

25 октября 2019 года на тот момент вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что поданная Украиной в 2008 году заявка на получение ПДЧ в НАТО до сих пор действует, поэтому новую подавать не нужно.

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Автор: Константин Гончаров