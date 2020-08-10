Более 87% работы - плагиат: ученые проанализировали статью и.о. министра образования Шкарлета на докторскую диссертацию

Что интересно, ректор Черниговского института информации, бизнеса и права с 6-летним стажем, да еще и профессор указывает в своей научной статье сайт студенческих рефератов как источник.

И.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета уже обвиняли в плагиате.

Однако сам он это отрицает и утверждает, что любая программа "покажет совпадение, покажет определенные часто используемые слова. Математические формулы вообще "дерутся" как плагиат, таблицы "дерутся", как правило, как полный плагиат", пишет Украинская правда.

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Однако статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета - сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Об этом говорится на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

"Речь пойдет об одной из статей, на которых базируется диссертация Сергея Шкарлета, и. о. министра образования и науки Украины. В автореферате докторской диссертации она значится в разделе "Статьи в научных изданиях" под №35 и называется:

Шкарлет С. М. Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий // Сиверянский летопись. - 2007. - №4. - С. 161-171", - говорится в сообщении.

Ученые Юрий Бойко и Василий Садовый, которые делали анализ статьи Шкарлета, обнаружили совпадение текста со следующими источниками:

Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста, 2004, №12.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. С. Ф. Покропивного. - М .: Финансы, 1999.

В сравнительной таблице в первом столбце они привели фрагменты статьи доктора экономических наук С. Шкарлета, в правом - источник, с которым выявлено совпадения. Желтым цветом показаны полные совпадения, бирюзовым - синонимы и перефразирование, а зеленым - заявления Шкарлета о том, что это именно он является автором высказанных предложений или выводов.

"Символом <...> мы обозначим места, которые были пропущены господином Шкарлетом (и мы их также пропустим, чтобы выровнять сравниваемые тексты)", - пишут ученые.

Бойко и Садовый обращают внимание читателей, что 2-й абзац на с. 164 Сергей Шкарлет начинает так: "Специалисты отмечают [7], широкий ..."

Далее он в нескольких абзацах делает перечень "конкретных шагов укрепления экономической безопасности украинских предприятий".

То есть С. Шкарлет знает, как надо делать ссылки на текст других исследователей, который используется в конкретной работе, и делает это правильно.

Но следующий абзац начинается так: "Таким образом, в современных условиях ..."

Это означает, что читатель должен теперь прочитать собственные выводы, сделанные именно Сергеем Шкарлет, а не кем-то еще. Но это не так - на самом деле Шкарлет переписывает текст статьи российской профессора Людмилы Петровны Гончаренко, напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет. Таким образом, имеем пример наглого академического плагиата", - объясняют ученые.

Также они делают отмечают, что основной материал статьи Шкарлета выложен на с. 163-170.

"Совпадения с чужими трудами обнаружены на с. 164-170, то есть на 7 страницах из восьми, что составляет 87,5%. Что интересно, ректор Черниговского института информации, бизнеса и права с 6-летним стажем, да еще и профессор указывает в своей научной статье сайт студенческих рефератов как источник", - добавляют они.

Отметим, это уже восьмой анализ академического плагиата Шкарлета .

Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки . 30 июня в центре Киева студенческие организации проводили акцию с требованием освободить Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки.

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