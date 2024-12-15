По словам главы МИД Венгрии, "на столе есть предложение, которого не было в течение последней тысячи дней".

В Офисе президента Украины не приняли предложение о проведении телефонного разговора между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает VEOL.

Он также отметил, что "мало кто сделал больше для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, чем Венгрия", при этом "нет решения этой войны на поле боя, есть только погибшие люди, только страдания, только больше разрушений".

"Погибли миллионы людей, поставки оружия не изменили расстановку сил, реальность тоже не всем открыла глаза, Россия движется вперед, российская армия постоянно занимает новые и новые территории", - считает дипломат.

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Сийярто напомнил, что в середине недели состоялся телефонный разговор Орбана с правителем России Владимиром Путиным. После этого он добавил проинформировал министра иностранных дел Украины и руководителя Офиса президента Украины о просьбе провести телефонный разговор Орбана с Зеленским, на что "достаточно небывалым для дипломатии жестом" и "несколько напряженно, хотя и культурно" получил отказ:

"На столе есть предложение, которого не было в течение последней тысячи дней. Одна сторона рассмотрела это и считает пригодным для принятия, но другая сторона заняла позицию отклонения".

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался Лаврову на Зеленского. По словам дипломата, Украина отвергла его "мирное предложение".

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не нуждается в посредниках в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это стало ответом на заявление Будапешта о том, что Венгрия прилагает все усилия, чтобы цель Трампа прекратить войну в Украине стала реальностью.

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