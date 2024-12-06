Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что Будапешт прилагает все усилия, чтобы цель Трампа прекратить эту войну стала реальностью.

Украина не нуждается в посредниках в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал на брифинге.

В частности, он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что его страна всячески будет помогать избранному президенту США Дональду Трампу реализовать его мирный план прекращения войны.

"Как вы знаете, Венгрия занимает свою собственную позицию, которая отличается от позиции Европейского Союза по этим вопросам. И поездки тоже в Москву и остальные (поступки) осуществляет нескоординировано, поэтому сложно комментировать это содержание, но могу сказать, что Украине в общении с командой избранного президента Трампа не нужны посредники, потому что у нас установлен контакт и между избранным президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленмьким, и между командами на уровне министра иностранных дел и руководителя Офиса президента", - подчеркнул Тихий.

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Поэтому, как отметил спикер, все вопросы решаются в прямом украинско-американском диалоге:

"Нет необходимости обращаться к посредникам для этого".

"Помощь" Венгрии Трампу

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что Венгрия сделает все возможное, чтобы помочь избранному президенту США Дональду Трампу завершить войну в Украине. Соответствующее заявление он сделал после консультаций в Вашингтоне с назначенным советником по национальной безопасности Майклом Уолцем.

По словам Сийярто, Трамп и его команда больше заинтересованы в завершении войны в Украине, чем нынешняя администрация президента США Джо Байдена. При этом Венгрия будет активно помогать республиканцу, чтобы он добился своих целей.

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