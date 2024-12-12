Он позвонил российскому министру, чтобы обсудить войну в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российской стороне, что Украина отвергла его "мирное предложение".

В российском МИД сообщили, что вчера министр инициировал телефонный разговор со своим коллегой Сергеем Лавровым, который стал продолжением контакта кремлевского правителя Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном:

"Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными отверг Зеленский, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима".

Лавров ответил ему, что Украина якобы не впервые отвергает "мирные" инициативы "искренне заинтересованных в мире государств". Он снова вспомнил о путинском видении "реалистичного пути" завершения войны.

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Условия Путина для окончания войны

Напомним, в июне российский правитель заявил, что Москва готова прекратить огонь и сесть за стол переговоров, но только в случае полного отказа Киева от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Он также требует, чтобы украинцы отказались от членства в НАТО и прошли "денацификацию" и "демилитаризацию". Кроме того, Запад должен признать украинские территории российскими и снять с нее все санкции.

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