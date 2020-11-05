Эксперт считает, что пока надеяться на вывод россиянами своего контингента из ОРДЛО наивно.

Украинская сторона на переговорах по Донбассу должна заставить Россию признать, что она является стороной конфликта.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Украина 24». Он считает, что сейчас надеяться на вывод россиянами своего контингента из ОРДЛО наивно.

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«По крайней мере Украина озвучила какой-то четкий план, при каких условиях мы готовы на проведение выборов и легитимацию того, что условно можно назвать властью в ОРДЛО. Но конечно, это заявление – это скорее заявление о намерениях, точнее заявление «на поторговаться». Потому что ожидать, что россияне выведут свои войска из ОРДЛО, а местные незаконные формирования самораспустятся – это было бы немного наивно», - отметил эксперт.

По его словам, важно в таких инициативах называть Россию стороной конфликта.

"Важно, что не было названо - что речь идет не о наемниках и незаконных вооруженных формированиях, речь идет о российских оккупационных войсках и что именно Россия является стороной конфликта, стороной войны. И с ней, а не с местными сепаратистами, мы ведем эти переговоры, потому что ТКГ – это трехсторонняя контактная группа, а не двусторонняя. На этом мы должны постоянно подчеркивать. Мы должны заставить Россию выйти на признание факта, что они являются стороной конфликта», - заявил Кочевенко.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Андрей Василюк