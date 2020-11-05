Украинская сторона на переговорах по Донбассу должна заставить Россию признать, что она является стороной конфликта.
Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Украина 24». Он считает, что сейчас надеяться на вывод россиянами своего контингента из ОРДЛО наивно.
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«По крайней мере Украина озвучила какой-то четкий план, при каких условиях мы готовы на проведение выборов и легитимацию того, что условно можно назвать властью в ОРДЛО. Но конечно, это заявление – это скорее заявление о намерениях, точнее заявление «на поторговаться». Потому что ожидать, что россияне выведут свои войска из ОРДЛО, а местные незаконные формирования самораспустятся – это было бы немного наивно», - отметил эксперт.
По его словам, важно в таких инициативах называть Россию стороной конфликта.
"Важно, что не было названо - что речь идет не о наемниках и незаконных вооруженных формированиях, речь идет о российских оккупационных войсках и что именно Россия является стороной конфликта, стороной войны. И с ней, а не с местными сепаратистами, мы ведем эти переговоры, потому что ТКГ – это трехсторонняя контактная группа, а не двусторонняя. На этом мы должны постоянно подчеркивать. Мы должны заставить Россию выйти на признание факта, что они являются стороной конфликта», - заявил Кочевенко.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
План действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
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