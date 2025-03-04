Киеву все равно придется искать компромисс.

Фактически сейчас Соединенные Штаты Америки требуют от Украины капитуляции. Кроме того, в этой ситуации странным образом совпадают интересы как Москвы, так и Вашингтона.

Такое мнение в интервью Украинскому радио высказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, сейчас трудно сказать, когда возобновятся переговоры с США, поскольку администрация президента Дональда Трампа предлагает Киеву неприемлемые стартовые позиции:

"Конечно, на такой формат коммуникации ни один из высших должностных политических или военных лиц нашей страны не согласится. Но мы должны понимать, что компромисс нам все равно придется искать. Пока же мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров, потому что они в первую очередь занимаются даже не нашими интересами".

В частности, Европа понимает, что в случае поражения Украины, которая защищает восточный фланг континента, под угрозой окажутся страны Балтии или Польша. Именно поэтому они пытаются усилить оборону.

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"Конечно, я понимаю определенную инертность, определенные надежды и надежды наших европейских партнеров, что удастся решить это обострение на фронте путем переговорных треков. Хотя кажется, что иллюзий за 11 лет войны, которая началась в феврале 2014 года с аннексии Крыма и Севастополя, всем стоит избавиться и понимать только одно - ненаказанное зло кратно множится", - добавил Селезнев.

Давление администрации Трампа на Украину

Как известно, Соединенные Штаты оказывали давление на Украину с целью подписания соглашения о добыче полезных ископаемых. В день, когда его должны были подписать, между президентами Зеленским и Трампом возник публичный спор.

США и раньше настаивали на проведении выборов в Украине, а после этого конфликта спикер Палаты представителей Майк Джонсон намекнул на возможность смены руководства страны, а сенатор Линдси Грэм призвал Зеленского изменить свою позицию, или подать в отставку.

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