Глава испанского правительства пообещал поддержку украинскому государству.

Испания анонсировала новый пакет помощи Украине на 55 млн евро.

Как пишет испанское издание El Mundo, об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления перед украинским парламентом. Анонсировав новый пакет помощи, Санчес пообещал дальнейшую поддержку Украины "независимо от цены".

"Я хотел вам сказать, что мы с вами будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от цены", - сказал он.

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Отмечается, что испанский премьер прибыл в Киев с официальным визитом в день начала председательства страны в Совете ЕС. "Сегодня, 1 июля, Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих шести месяцев", - отметил Санчес.

Позже сегодня состоится его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Перед этим в Telegram президента Зеленского сообщалось, что перед важным визитом в Киев премьер-министра Испании глава государства поговорил с испанскими журналистами.

"Именно с визита в Украину Мадрид начинает свое полугодовое председательство в ЕС. Для нас это будут определяющие шесть месяцев по началу переговоров о вступлении. Рассчитываем в этом на поддержку Испании. У нас общая задача: работать со странами Латинской Америки и привлечь как можно больше из них к реализации нашей формулы мира. Говорили об этом, а также о вопиющей ситуации на ЗАЭС, расколе в России и наших ожиданиях от Вильнюсского саммита НАТО", - говорится в комментарии Зеленского.

Поддержка Украины со стороны Испании - что сегодня стоит знать

Сегодня утром стало известно, что Педро Санчес внезапно прибыл с визитом в Киев. В Twitter он написал слова поддержки Украине.

Премьер Испании обнародовал ролик с железнодорожного вокзала Киева, где его встретили украинские представители. Он отметил, что хотел бы начать председательство страны в Совете ЕС с визита в Украину.

"Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европу не вернется мир", - прокомментировал Санчес.

Стоит отметить, что в феврале текущего года на Аллее смелости в Киеве открыли именную табличку в честь Санчеса.

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