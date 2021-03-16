Зеленского в первом туре президентских выборов готовы поддержать 27-28% украинцев.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то наибольшую поддержку граждан как в первом, так и во втором туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», - говорится в результатах.

Намерены проголосовать за лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко соответственно 13,5% и 20% опрошенных, за сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - соответственно 13% и 17%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко - соответственно 5% и 6%.

Остальные кандидаты имеют поддержку менее 5%.

В случае, если кандидатом от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» вместо Юрия Бойко был Виктор Медведчук, голоса распределились бы следующим образом: Зеленский получил бы 19% голосов всех опрошенных или 28% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать), Порошенко - соответственно 13,5% и 20%, Тимошенко - соответственно 8% и 10,5%, Медведчук - соответственно 6% и 8%, Смешко - соответственно 5% и 7%.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, и спикер ВР Дмитрий Разумков.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Константин Гончаров