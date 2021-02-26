В Представительстве президента в АРК отмечают: ежедневная работа над деоккупацией Крыму - это вопрос восстановления справедливости.

Оккупированный Россией Крым превратился в "двухмиллионную тюрьму", в которой сотни украинских граждан подвергаются российской оккупации.

Читайте такжеКрым был сердцем Украины, семь лет назад у нас его вырвали - Зеленский (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первая заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Свиридова отметила, что ежедневная работа над деоккупацией Крыму - это вопрос восстановления справедливости.

Она заявила, что важно помнить о тех гражданах, которые в условиях оккупации в Крыму продолжают сопротивляться этой оккупации сегодня.

"А это на самом деле сотни людей, которые либо уже, к сожалению, находятся в заключении, - и как сказал президент, сегодня мы имеем более 100 политзаключенных, - или это люди, которые на свободе, но в большой двухмиллионной тюрьме, в оккупированном Крыму, подвергающиеся нарушениям, которые совершает оккупационная власть", - заявила Свиридова.

Она отметила, что надо помнить имя каждого, кто сопротивляется, и в частности пленника Кремля Сервера Мустафаева, митрополита Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента и других людей.

Также она подчеркнула важность преодоления безнаказанности преступлений, которые совершает РФ. В частности, в ходе митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе погибли два человека и многие пострадали.

"По результатам этого митинга оккупационная власть Российской Федерации начала политически мотивированные преследования наших граждан. Более 9 человек подверглись преследованиям по политическим мотивам в рамках так называемого "дела 26 февраля", трое из них лишились свободы. Собственно, расследование этих событий, признание жертвами лиц, которых преследовали, привлечение к ответственности виновных за эти военные преступления - это тоже очень важные элементы на нашем пути к справедливости", - сказала Свиридова.

День сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский установил в 2020 году 26 февраля в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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Автор: Виталий Саенко