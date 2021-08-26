Политик отметил, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, но и не один год в самой Украине.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что Россия готовилась к аннексии Крыма и войне на Донбассе, годами сея пренебрежение ко всему украинскому, и агрессия против Украины не была ответом на протесты или иные процессы в нашей стране.

Об этом заявил Ющенко "Украинской правде". "Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, ответом на те процессы, которые начались в Украине", - сказал экс-президент.

Он отметил, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год.

"Эта причина политическая, историческая, идеологическая", - считает Ющенко.

По словам Ющенко, в политике надо быть дальновидным и понимать, что "такие планы начинаются с распространения идей об одном народе, с сериалов, массового кино, российской попсы".

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"Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют геополитическое значение больше всего для России, и где они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому", – добавил бывший президент.

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Автор: Ирина Погорелая