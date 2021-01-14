Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января.

Оккупационные органы власти Крыма выставили на продажу через аукцион завод марочных вин «Коктебель».

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Как сообщает «Крым.Реалии», информация об этом доступна на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов.

Стартовая цена предприятия – 100 млн рублей (около 1,3 млн долларов).

В документации указано, что «Министерство имущественных и земельных отношений Крыма» продает недвижимое имущество винзавода – 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково.

Их стоимость 80,8 млн рублей. Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество – чуть менее двух миллионов рублей. Объекты, согласно документации, находятся в аренде у ООО «Завод марочных вин «Коктебель»

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

Отмечается, что ООО «Завод марочных вин «Коктебель» было учреждено в октябре 2014 года, после оккупации Крыма Россией. Оно на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области РФ. Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Сам завод марочных вин «Коктебель» был основан в 1879 году. Он обладает собственными иноградниками на площади около 1070 гектар.

Ранее оккупационные власти продали в оккупированном Крыму винодельческое объединение «Массандра».

Продажа российскими оккупантами "Массандры"

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и незаконно экспроприирован российской оккупационной администрацией.

Правоохранительные органы Украины осуществляют расследование в уголовном производстве по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями Крыма.

По данным Крым.Реалии, производственный комплекс "Массандра" купила за 5 млрд 327 млн рублей дочерняя компания банка "Россия" (ООО "Южный проект"). В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей. Компания "Южный проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина". Министерство финансов США ввело против Ковальчука и банка санкции.

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Автор: УНИАН