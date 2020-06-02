Украина открыта к компромиссам по Донбассу, но не согласится на пересечение "красных линий" - Кулеба

Глава МИД поблагодарил немецкую сторону за понимание чувствительности вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к компромиссам с целью урегулирования ситуации на Донбассе, но не согласится на пересечение "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Глава МИД Украины напомнил, что 30 апреля состоялись консультации глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата". По его словам, те консультации стали бы невозможными, если бы не эффективная посредническая роль главы МИД ФРГ.

"Мы наметили во время той дискуссии ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но одновременно, и я хочу это подчеркнуть, - не приводили к пересечению "красных линий". И уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что благодарен Маасу и вообще немецким партнерам "за понимание чувствительности этой ситуации".

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