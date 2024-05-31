Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Как сообщила пресс-служба Офиса президента, документ подписан сегодня в Стокгольме (Швеция).

Отмечается, что Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

В течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долл.). Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Исландия также готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Видео дня

"Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в Вооруженных силах Украины. Отдельные разделы соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против РФ, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности. Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности в сфере образования и энергетической безопасности", - проинформировали в ОП.

В то же время, Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине.

Соглашения о безопасности Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение по безопасности. Перед подписанием Кристерссон, в частности отметил, что Украина бьется не только за собственную свободу, но и за свободу и безопасность других стран.

Именно поэтому, отметил он, поддержка Украины является такой важной, и она не остановится. В то же время Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку и отметил угрозы от России.

Стоит отметить, что в целом наша страна подписала уже четырнадцать двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

Вас также могут заинтересовать новости: