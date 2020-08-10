Нардеп: Главная цель временного правительства Шмыгаля – максимальный заработок денег

По мнению Александра Дубинского, деньги собирают, как «черную кассу», а затем передают премьер-министру.

Главная цель правительства Шмыгаля – максимально заработать, не думая о благополучии государства и граждан.

Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский.

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«Сейчас мы наблюдаем правительство временщиков, цель которых - максимальный заработок денег и расставление на должности людей, которые эти деньги будут для них зарабатывать. Я неоднократно читал в СМИ, что премьер Шмыгаль через своего брата может получать незаконные выплаты с Госпотребслужбы, Госгеокадастра Львовской области, а также других государственных структур, которые занимаются поборами с бизнеса», - рассказал Дубинский.

По его информации, деньги собирают, как «черную кассу», а затем передают премьер-министру.

«И при этом я не вижу никакой системной борьбы с нарушениями законодательства. Ничего не поменялось ни в лесном, ни в водном хозяйстве, ни в экологии, ни в энергетике. Более того, ситуация с каждым днем ухудшается», - считает депутат.

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