НАПК проверит декларации 16 чиновников (список)
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.
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Чьи декларации проверят
Отмечается, что начата проверка деклараций таких действующих и бывших заместителей министров:
- бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко,
- заместителя министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий) Егора Божко,
- первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба,
- бывшего заместителя министра финансов Юрия Гелетия,
- первого заместителя министра юстиции Евгения Горовица,
- заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионана,
- бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяны Максимец,
- бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юлии Пидкоморнои,
- бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Василия Полуйко,
- заместителя министра обороны Игоря Старобинского,
- заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой,
- бывшего заместителя министра обороны Олега Шевчука.
Также на проверку взяты декларации бывшего начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, главного государственного ревизора-инспектора Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Екатерины Крет, заместителя начальника государственного предприятия «Укрводшлях» Сергея Халецкого и и.о. начальника Черноморской таможни Государственной таможенной службы Александра Щуцкого.
Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов.
Отмечается, что с начала перезапуска НАПК к проверке взято 538 деклараций.
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