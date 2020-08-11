НАПК проверит декларации 16 чиновников (список)

В списке - работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

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Чьи декларации проверят

Отмечается, что начата проверка деклараций таких действующих и бывших заместителей министров:

бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко,

заместителя министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий) Егора Божко,

первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба,

бывшего заместителя министра финансов Юрия Гелетия,

первого заместителя министра юстиции Евгения Горовица,

заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионана,

бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяны Максимец,

бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юлии Пидкоморнои,

бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Василия Полуйко,

заместителя министра обороны Игоря Старобинского,

заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой,

бывшего заместителя министра обороны Олега Шевчука.

Также на проверку взяты декларации бывшего начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, главного государственного ревизора-инспектора Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Екатерины Крет, заместителя начальника государственного предприятия «Укрводшлях» Сергея Халецкого и и.о. начальника Черноморской таможни Государственной таможенной службы Александра Щуцкого.

Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов.

Отмечается, что с начала перезапуска НАПК к проверке взято 538 деклараций.

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