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НАПК проверит декларации 16 чиновников (список)

17:31, 11 августа 2020
Политика
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НАПК проверит декларации 16 должностных лиц, в числе которых 12 замминистров / фото УНИАН

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

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Чьи декларации проверят

Отмечается, что начата проверка деклараций таких действующих и бывших заместителей министров:

  • бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко,
  • заместителя министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий) Егора Божко,
  • первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба,
  • бывшего заместителя министра финансов Юрия Гелетия,
  • первого заместителя министра юстиции Евгения Горовица,
  • заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионана,
  • бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяны Максимец,
  • бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юлии Пидкоморнои,
  • бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Василия Полуйко,
  • заместителя министра обороны Игоря Старобинского,
  • заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой,
  • бывшего заместителя министра обороны Олега Шевчука.

Также на проверку взяты декларации бывшего начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, главного государственного ревизора-инспектора Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Екатерины Крет, заместителя начальника государственного предприятия «Укрводшлях» Сергея Халецкого и и.о. начальника Черноморской таможни Государственной таможенной службы Александра Щуцкого.

Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов.

Отмечается, что с начала перезапуска НАПК к проверке взято 538 деклараций.

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