По тем или иным причинам помощь Украине может поступать с задержкой, отметил секретарь СНБО.

Разговоры о том, что в случае изменения тех или иных избирательных процессов, которые происходят в США, Великобритании и Евросоюзе, Украина будет получать меньше помощи, не соответствуют действительности. В этом заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украина никогда не исчезнет с радара международного сообщества, потому что мы боремся не только за свое право. Мы боремся сегодня на своей территории за независимость, в частности, и Европы. И все это осознают", – подчеркнул он в комментарии"24 канала".

Собственные политические процессы происходят в каждой стране, и по тем или иным причинам помощь Украине может поступать с задержкой. В свою очередь, это влияет на ситуацию на фронте.

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"Мы очень бы хотели, чтобы в ближайшее время все было улажено. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем своими территориями, как бы кому-то того не желалось", – добавил Данилов.

Он отметил, что Россия периодически шантажирует мир использованием ядерного оружия "в случае угрозы". Однако, по словам секретаря СНБО, эти запугивания на ответственных политиков уже не действуют.

Помощь Украине: это стоит знать

В Италии Сенат поддержал решение правительства относительно продления действия разрешения на поставку военных средств в Украину до 31 декабря 2024 года. Это соответствует международным обязательствам страны в оказании помощи Киеву для противодействия российской агрессии. Теперь это решение должна рассмотреть Палата депутатов Италии.

Тем временем СМИ пишут о том, что Германия ведет переговоры по соглашению, в рамках которого она будет поставлять дальнобойные крылатые ракеты Великобритании и Франции. Вместо этого эти страны смогут вооружить Украину своими версиями ракет.

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