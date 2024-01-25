Накануне этого заявления чиновник встретилась с украинскими беженцами, пережившими ужасы войны.

Сенатор от Демократической партии Джин Шагин призвала конгрессменов проголосовать за дополнительное финансирование для Украины в размере 61 миллиард долларов.

Как сообщает "Голос Америки", чиновник рассказала о встрече с украинскими беженцами в Нью-Гэмпшире. Они рассказали ей об ужасах войны, в частности во время осады россиянами Мариуполя. Шагиг подчеркнула, если вовремя не оказать помощь Киеву, то впоследствии США придется самим воевать против РФ и других диктаторских режимов по всему миру.

Сенатор заявила, что диктатор Владимир Путин не просто ведет войну против Украины, а "нацелился на сам фундамент демократии во всем мире".

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"Я имею четырех внуков и не хочу, чтобы через два-три-пять лет они были вынуждены пойти воевать в Европе или Азии, потому что мы не приняли тех мер, которые бы имели, для поддержки Украины. Можете не сомневаться, на США смотрит не только Путин, но и Си Цзиньпинь, и Северная Корея, и Иран − все те, кто хочет подорвать демократический мир, поэтому наши действия сейчас критически важны. Вот почему мы должны поддержать запрос на финансирование и довести дело до конца", − заявила Шагин.

Помощь США для Украины

Конгресс США с октября прошлого года не может принять пакет о дополнительной помощи союзникам на $106 млрд. Около $61,4 млрд из них предусмотрены Украине.

По словам президента Польши Анджея Дуды, помощь США - "единственная надежда на победу Украины в войне с РФ и способ избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

Президент США Джо Байден 19 января подписал утвержденный обеими палатами Конгресса закон о финансировании правительства и предотвращении шатдауна без помощи Украины.

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