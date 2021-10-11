Кроме того, с 19 по 22 октября предполагается проведение внеочередного заседания парламента для принятия евроинтеграционных законов.

Монобольшинство на следующей неделе планирует разблокировать подписание закона об олигархах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Она отметила, что на пленарной неделе с 19 по 22 октября в планах монобольшинства рассмотреть 12 проектов постановлений, которые не позволяют председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту.

Также планируется рассмотрение по специальной процедуре так называемого "ресурсного" законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Читайте такжеРазумков обвинил комитет Рады в попытке сфальсифицировать закон об олигархахПалийчук сообщила, что планируется провести внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых, в частности:

о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС (№4554);

об упрощении процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян (№3680-д);

ратификация гарантийного соглашения "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0112);

О внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и Правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения (№0124).

Кроме того, по данным пресс-секретаря "СН", планируется принять законы, необходимые для усиления сотрудничества Украины с МВФ, которые давно ожидает миссия фонда в Украине. Среди них, в частности, по приведению статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции (№5459-1), по реформированию банковской сферы и усилению независимости НБУ (№5850, 5852 и 5853).

Палийчук отметила, что также предполагается начать рассмотрение законопроекта № 3205-2, который поможет малым фермерам получить доступные кредитные ресурсы.

Закон Зеленского об олигархах: что известно

23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 270.

Часть депутатов была недовольна специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку не имела возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Автор: Надя Пришляк