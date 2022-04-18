Задержанные сотрудники депутата также сотрудничают со следствием.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что задержанный ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук уже дает показания.

"Он народный депутат Украины, как ни крути, он говорит - а мы слушаем. Но дело даже не в этом. Кроме Медведчук задержали очень много его людей. У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое случилось", - отметил Арестович.

По его словам, задержанные сотрудники сотрудничают со следствием.

"Если Медведчук еще может бороться с допросами, поскольку он ценный кадр на обмен, то с его сотрудниками/партнерами все гораздо проще. Они никому не интересны обменом и потому рассказывают все, чтобы их отпустили. Рассказывают многое и интересно. Медведчук может уже ничего не говорить, нам уже все понятно", - отметил Арестович.

Как известно, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из-под домашнего ареста.18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Медведчуку меры пресечения в его отсутствие.

12 апреля в результате спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины был задержан.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных россией украинских военных.

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