Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что задержанный ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук уже дает показания.
"Он народный депутат Украины, как ни крути, он говорит - а мы слушаем. Но дело даже не в этом. Кроме Медведчук задержали очень много его людей. У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое случилось", - отметил Арестович.
По его словам, задержанные сотрудники сотрудничают со следствием.
"Если Медведчук еще может бороться с допросами, поскольку он ценный кадр на обмен, то с его сотрудниками/партнерами все гораздо проще. Они никому не интересны обменом и потому рассказывают все, чтобы их отпустили. Рассказывают многое и интересно. Медведчук может уже ничего не говорить, нам уже все понятно", - отметил Арестович.
Как известно, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из-под домашнего ареста.18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Медведчуку меры пресечения в его отсутствие.
12 апреля в результате спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины был задержан.
13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных россией украинских военных.
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