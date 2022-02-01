Замминистра подчеркнула, что все военизированные части на линии соприкосновения полностью контролируемы, а "сценария 2014-го года для РФ уже не будет".

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Украина якобы не контролирует силы теробороны, маркером страха России.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя интервью главы российского МИД, в котором тот заявил, что якобы Украина не контролирует силы теробороны и бывшие добровольческие батальоны на линии соприкосновения, отметил, что Украина постоянно сталкивается с информационными провокациями со стороны РФ.

"То, что касается группировок, которые якобы не находятся под контролем нашей армии, то таких группировок у нас нет", - отметил он.

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"Все люди находятся на своих местах и считать, что якобы у нас здесь ходят батальоны нацистов, которые не контролируемые, это любимая мантра РФ, они это постоянно вбрасывают в СМИ", - сказал Данилов.

В то же время, Маляр подчеркнула, что все военизированные части на линии соприкосновения полностью контролируемые.

"Относительно заявления господина Лаврова - это для меня маркер страха Российской Федерации перед тем, что не только военные, но и, по опросам, большая часть граждан Украины готова сегодня стать на защиту нашего государства", - сказала она.

Маляр рассказала, что прошлую неделю провела на линии соприкосновения.

По ее словам, "паники там нет, паника есть в наших смартфонах".

"И 2014-го года уже не будет, такого сценария для РФ уже не будет. Будут уже совсем другие потери и будет намного сложнее", - подчеркнула заместитель министра.

Территориальная оборона в Украине: что известно

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в соответствии с которым ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление-это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Развертывание в Украине системы территориальной обороны будет проходить в три этапа.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на обустройство всех мест дислокации сил территориальной обороны необходимо более 2,7 млрд грн.