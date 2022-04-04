Президент подчеркнул, что надеется на поддержку Турции.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Бучу признал, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя.

Отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды", президент подчеркнул, что надеется на посредничество Турции.

Так, на вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Мариуполя, рассматривается ли вариант деблокады, глава государства ответил: "В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, что в ближайшие дни, а может, в ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого".

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.

31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призывает военно-политическое руководство Украины провести операцию с деблокады Мариуполя.

На днях Турция заявила, что готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя морем.

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