Минобороны РФ утверждает, что готово открыть гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя по просьбе турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Об этом сообщается в Telegram российского министерства.
"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту РФ принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.
Российские войска с 00:00 по московскому времени 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и "гарантируют неукоснительное соблюдение тишины по маршруту движения".
Из Бердянска иностранцы могут выехать наземным или морским транспортом или на территорию оккупированного Россией Крыма, или вернуться в подконтрольные Украине регионы.
Что предшествовало
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова предоставить корабли для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство.
Похожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве.