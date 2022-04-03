Российские войска с 01:00 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

Минобороны РФ утверждает, что готово открыть гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя по просьбе турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщается в Telegram российского министерства.

"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту РФ принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.

Российские войска с 00:00 по московскому времени 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и "гарантируют неукоснительное соблюдение тишины по маршруту движения".

Из Бердянска иностранцы могут выехать наземным или морским транспортом или на территорию оккупированного Россией Крыма, или вернуться в подконтрольные Украине регионы.

Что предшествовало

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова предоставить корабли для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство.

Похожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве.

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