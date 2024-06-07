В частности заключено соглашение о запуске производства боеприпасов по лицензии KNDS France/Nexter.

Во Франции подписаны документы о расширении совместного производства вооружений на территории Украины.

Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится с визитом во Франции. "Встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Обсудили оборонные потребности Украины. Важно расширить совместное производство вооружений на территории нашего государства. Есть конкретный результат: представители украинских и французских компаний подписали лицензионное соглашение о создании способности по производству боеприпасов по лицензии KNDS France/Nexter", - отметил он.

Также глава государства сообщил, что подписано заявление о намерениях по созданию центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и по использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей этой компании.

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Офис президента Украины информирует, в частности, что Зеленский посетил Министерство вооруженных сил Франции, где его глава Себастьен Лекорню показал главе государства продукцию компаний французского оборонно-промышленного комплекса, которую планируют отправить в Украину.

Отмечается, что во время встречи обсудили оборонные потребности Украины и наращивание производства САУ Caesar, артиллерийских снарядов, в частности дальнобойных, средств РЭБ и бронетехники.

Зеленский во Франции

6 июня Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыл с двухдневным визитом в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Вчера украинский президент участвовал в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Кроме того, в рамках визита глава государства проводит встречи с мировыми лидерами, которые также прибыли во Францию. Зеленский также выступил перед Национальным собранием Франции .

Сегодня во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден извинился за полугодовую задержку военной помощи для Украины.

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