Народный депутат Украины Гео Лерос (внефракционный) посчитал стоимость куртки министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает корреспондент УНИАН, Лерос на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству обратился к Степанову.
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"Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней, или нет?" - сказал он.
Лерос отметил, что министр "олицетворяет ходячий фейк", но при этом обвиняет в распространении фейков депутатов из "Европейской солидарности" и "Голоса".
Что ответил министр
В ответ Степанов сказал, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. В то же время он призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".
Видео общения с министром Лерос опубликовал на своей странице в Facebook.
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