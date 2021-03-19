Министр и народный депутат обменялись оскорблениями в адрес друг друга на заседании парламента.

Народный депутат Украины Гео Лерос (внефракционный) посчитал стоимость куртки министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, Лерос на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству обратился к Степанову.

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"Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней, или нет?" - сказал он.

Лерос отметил, что министр "олицетворяет ходячий фейк", но при этом обвиняет в распространении фейков депутатов из "Европейской солидарности" и "Голоса".

Что ответил министр

В ответ Степанов сказал, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. В то же время он призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".

Видео общения с министром Лерос опубликовал на своей странице в Facebook.

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Автор: Надя Пришляк